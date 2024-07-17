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الضّفة الغربية.. تسلّل قوة "إسرائيلية" خاصة إلى جنين وأخْذ قياسات منزل مُطارد في قلقيلية

17 يوليو 2024 . الساعة 08:57 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات واعتقالات في عدة مناطق متفرقة في مدن وقرى الضفة الغربية، تخللها اشتباكات مسلحة.

في جنين، تسللت قوة "إسرائيلية" خاصة في شاحنة تحمل لوحة تسجيل فلسطينية إلى الحي الشرقي في المدينة وحاصرت منزلاً في طلعة الدبوس.

وقصف جنود الاحتلال المنزل بقذيفة "انيرجا" وسط اشتباكات مسلحة مع المقاومة الفلسطينية.

وأعلنت كتائب القسام وسرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى عن خوضهم اشتباكات مسلحة خلال تصديهم لقوات الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال المطارد نور الدين الشلبي "الدربز" أحد قادة كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، إضافة للشابين خليل أبو جمهور وأسامة محمود الكامل.

في القدس المحتلة، اندلعت اشتباكات مسلحة عقب إغلاق قوات الاحتلال مداخل بلدة العيسوية  شمال شرق المدينة المحتلة، وسط إطلاق الرصاص تجاه المواطنين، ما أدى لإصابة شاب.

في قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة، وداهمت منزل عائلة المُطارد علي بكر، وأخذت قياسات المنزل وهددت ذويه باغتيال نجلهم في حال لم يسلم نفسه.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة عزون شرق قلقيلية، واعتقلت والدة الشاب معاوية رياشي أبو هنية، للضغط على نجلها لتسليم نفسه.

 في الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الصحفية إسراء خضر، عقب مداهمة منزلها في  بلدة صوريف شمال غرب الخليل.

 

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#الحرب على غزة #الضفة الغربية #اقتحام جنين #طوفان الأقصى

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