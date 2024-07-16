5 شهداء بينهم 3 أطفال سوريين بقصف الاحتلال بلبنان

غزة/ فلسطين أون لاين

استشهد 5 أشخاص، بينهم 3 أطفال سوريين، بضربات إسرائيلية على جنوب لبنان، الثلاثاء، فيما استهدف حزب الله كريات شمونة، "بعشرات صواريخ الكاتيوشا"، بحسب ما قال في بيان.

وأكّدت وكالة الأنباء اللبنانية، "استشهاد 3 أطفال سوريين في غارة معادية، استهدفت أرضا زراعية في بلدة أم التوت"؛ وقبل ذلك، استشهد شخصان إثر استهداف دراجة نارية على طريق الخردلي - أرنون في جنوب لبنان.

وقصف الجيش الإسرائيلي مواقع في جنوب لبنان، وقال إنه هاجم "مخرّبيْن اثنين من منظمة حزب الله في منطقة المنصوري بجنوب لبنان، باستخدام طائرة تابعة لسلاح الجو".

من جهته، قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله"، مساء اليوم الثلاثاء، مستوطنة "كريات شمونة" التابعة للاحتلال الإسرائيلي شمالي فلسطين المحتلة، بعشرات الصواريخ، ردًا على القصف الإسرائيلي للجنوب اللبناني.

وقال حزب الله في بلاغ عسكري، إن مجاهدي المقاومة الإسلامية قصفوا مستوطنة "كريات شمونة" (قرية الخالصة)، بعشرات صواريخ الكاتيوشا.‏

وأكد أن عمليته جاءت "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‌‌‏اعتداءات الاحتلال على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين ‏وخصوصاً كفر تبنيت واستشهاد مدَنِيَين".