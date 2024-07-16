جيش الاحتلال يبحث عن مقاتلين عبر "فيسبوك".. وتقديرات: 14 ألف جندي جريح سيدخلون "قسم إعادة التأهيل"

غزة/ فلسطين أون لاين

أفادت معطيات في جيش الاحتلال، أن 9400 جندي جريح تلقّوا العلاج في قسم إعادة التأهيل، منذ بداية الحرب على غزة، في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في وقتٍ يشكوا الجيش من نقص عدد الجنود المقاتلين في الميدان.

وذكرت هيئة البث العبرية، كشفت أنّ قادة الفِرَق الأربع، التابعة لـ "جيش" الاحتلال، والعاملة في قطاع غزّة، قالوا، في نقاش مع نتنياهو، إنّ الجنود الإسرائيليين باتوا منهَكين إلى درجة "الاحتراق"، بسبب الخدمة المتواصلة منذ 9 أشهر.

وتحدث قادة الفرق الإسرائيلية عن ازدياد حالة الضجر والانتقادات، في صفوف مقاتلي قوات الاحتياط الإسرائيلية العاملة في غزّة وقادتها، بسبب ما يعُدّونه "عدم مساواة في تحمل أعباء الخدمة العسكرية مع الحريديم، وعدم كفاية في الأجور"، محذّرين من أن لذلك "تأثيراً سلبياً" في أداء "الجيش" في ميدان القتال.

والأحد، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن جندي احتياط في لواء غولاني تأكيده أن الجيش يبحث عن مقاتلين ومتطوعين عبر مجموعات مغلقة على فيسبوك، وسط حالة من التعب يعيشها جنود الاحتلال.

وكان الإعلام الإسرائيلي كشف مؤخرا عن أن مئات من جنود الاحتياط يفرون من الخدمة عن طريق السفر بدون إبلاغ قادتهم، في ظل استمرار الحرب على غزة حيث تكبدت قوات الاحتلال خسائر كبيرة خلال الأشهر الماضية.

كما أن عشرات جنود الاحتياط أعلنوا أنهم لن يعودوا للخدمة العسكرية في غزة حتى لو تعرضوا للعقاب.

ويواجه جيش الاحتلال أزمة في التجنيد، دفعته لتمديد فترة الخدمة الإلزامية إلى 36 شهرا لمدة 8 أعوام، ولفرض تجنيد اليهود المتشددين (الحريديم) الذين أثار تجنيدهم أزمة سياسية بعد أن تمتعوا بالإعفاء من التجنيد لسنوات طويلة.

وبلغت حصيلة جرحى الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي 4125، منهم 2105 منذ بداية العملية البرية في 27 من الشهر ذاته.

وبلغ عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب في غزة 680 قتيلا، منهم 324 منذ بداية العملية البرية.

وتؤكد وسائل إعلام ومستشفيات إسرائيلية أن عدد قتلى ومصابي الجيش الإسرائيلي أكبر مما يعلن عنه.