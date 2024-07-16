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"احترقَ الجنود".. القسام تبث لحظة اشتعال النيران داخل منزل يتحصن به جيش الاحتلال برفح (شاهد)

16 يوليو 2024 . الساعة 18:26 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين

تواصل المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس لليوم الـ 284 من معركة طوفان الأقصى، دكّ جنود الاحتلال واستهداف تجمعاتهم وإيقاع قواتهم بين قتيل وجريح بمحاور توغلهم في قطاع غزة.

وفي أحدث التطورات، بثت كتائب القسام مشاهد من استهداف آليات العدو ومبنى تحصّن بداخله الجنود شرق مدينة رفح.

وأظهرت المشاهد، لحظة اشتعال النيران داخل منزل يتحصن به جنود الاحتلال، بعد استهداف كتائب القسام للمكان، شرق مدينة رفح.

وفي وقت سابق، بثت سرايا القدس مشاهد  لعملية قنص جندي إسرائيلي نفذتها سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في محور التوغل وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد المصورة سقوط جندي إسرائيلي من بين مجموعة كانت تتسلل إلى أحد المنازل في رفح بعد إطلاق النار صوبهم.

وكانت سرايا القدس قد أعلنت عن مجموعة من عمليات التصدي لآليات وجنود الاحتلال في مدينة رفح. كما أعلنت السرايا اليوم عن قصف سديروت ومستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية.

وتخوض المقاومة الفلسطينية من مختلف الفصائل اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة داخل قطاع غزة، لا سيما في مناطق الوسط والجنوب.

 

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#جرائم الاحتلال #طوفان الأقصى

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