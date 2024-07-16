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حماس: الإدارة الأميركية شريكة في حرب الإبادة على شعبنا

16 يوليو 2024 . الساعة 17:59 بتوقيت القدس
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تصريح الحركة.png
غزة/ فلسطين أون لاين

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن قصف الاحتلال المتعمّد للنازحين في مدرسة الرازي التابعة للأونروا في مخيم النصيرات، ومنطقة المواصي غرب مدينة خانيونس والتي أعلن أنها منطقة آمنة، وقصف تجمع للمواطنين في الشيخ زايد شمال غزة واستمرار القصف الهمجي في عدة أماكن من القطاع وارتقاء عشرات الشهداء، هو نازية متوحّشة يندى لها جبين البشرية.

وأضافت الحركة، في بيانٍ صحافي، أن الاحتلال الفاشي يستمر في جريمة الإبادة الجماعية بعد أن أمن العقاب والمحاسبة الدولية طوال فترة عدوانه الغاشم على أهلنا في قطاع غزة.

وأكدت حماس، أنه وأمام هذا المستوى من الإجرام والتوحّش، فإن الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس بايدن تتحمل كامل المسؤولية عن هذا القتل الممنهج لأبناء شعبنا، بدعمها السياسي والعسكري المستمر للاحتلال وجيشه النازي، وبسبب تعطيلها العدالة الدولية في ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة.

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#غزة #حرب الإبادة

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