انتحار أحد جنود جيش الاحتلال العائدين من القتال في غزة

غزة/ فلسطين أون لاين

أفاد موقع (إسرائيل بلا رقابة) العبري، انتحار أحد جنود الجيش الإسرائيلي العائدين من القتال في غزة، بعد أن كان محتجزًا لدى الشرطة العسكرية.

وقال أودي بن دافيد، المراسل العسكري لراديو "داروم" إنه "بعد بيان المدعي العام العسكري، الذي يفيد بأن هناك أكثر من 70 جنديا تم سحبهم من القطاع خلال الحرب، أحد المقاتلين الذين اعتقلتهم وحدة التحقيقات الجنائية لدى الجيش الاسرائيلي وتم نقلهم إلى زنزانة اعتقال عسكرية، يتلقون العلاج مثل أي سجين وينتحرون في النهاية".

وذكر موقع "يديعوت أحرنوت"، أن انتحار الجندي لا علاقة له بالتحقيق حول قيامه بقتل أحد الفلسطينيين.

وفي السياق، كتب وزير التراث عميحاي إلياهو على منصة "إكس" أن "أحد المقاتلين الذين تم اعتقالهم بشبهة قتل إرهابي أنهى حياته"، وألقى باللوم على مكتب المدعي العام في ذلك.

وجاء في المنشور الذي نشره الوزير: "إن انتحار المقاتل الذي تم اعتقاله بشبهة قتل إرهابي من نوهفا هو أمر صادم ويتطلب تحقيقا شاملا. مكتب المدعي العام الذي يضطهد جنودنا الأبطال ليس مكتب المدعي العام للدولة، بل مكتب محامي العدو".

وبعد أن تبين أن هذا الخبر كذبة، قام الوزير إلياهو بحذف المنشور.

وقال المتحدث باسمه إن الوزير نشر المنشور عقب مقال في وسائل الإعلام عن انتحار جندي، وبعد أن تبين له أن الانتحار لا علاقة له بالتحقيق، قام بحذفه.

وفي السياق، قالت وزارة الحرب الإسرائيلية إنها شكلت لجنة متخصصة للجنود المصابين باضطراب ما بعد الصدمة والإعاقات النفسية الخطيرة.

وأضافت الوزارة أنه منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول استقبل قسم التأهيل 9400 جريح 36% منهم يعانون من اضطرابات نفسية.

وأشارت إلى أن قسم التأهيل قد يستقبل 14 ألف مصاب حتى نهاية العام، نحو 5600 منهم يعانون اضطرابات نفسية.

والأحد، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن جندي احتياط في لواء غولاني تأكيده أن الجيش يبحث عن مقاتلين ومتطوعين عبر مجموعات مغلقة على فيسبوك، وسط حالة من التعب يعيشها جنود الاحتلال.

وكان الإعلام الإسرائيلي كشف مؤخرا عن أن مئات من جنود الاحتياط يفرون من الخدمة عن طريق السفر بدون إبلاغ قادتهم، في ظل استمرار الحرب على غزة حيث تكبدت قوات الاحتلال خسائر كبيرة خلال الأشهر الماضية.

كما أن عشرات جنود الاحتياط أعلنوا أنهم لن يعودوا للخدمة العسكرية في غزة حتى لو تعرضوا للعقاب.

ويواجه جيش الاحتلال أزمة في التجنيد، دفعته لتمديد فترة الخدمة الإلزامية إلى 36 شهرا لمدة 8 أعوام، ولفرض تجنيد اليهود المتشددين (الحريديم) الذين أثار تجنيدهم أزمة سياسية بعد أن تمتعوا بالإعفاء من التجنيد لسنوات طويلة.

وبلغت حصيلة جرحى الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي 4125، منهم 2105 منذ بداية العملية البرية في 27 من الشهر ذاته.

وبلغ عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب في غزة 680 قتيلا، منهم 324 منذ بداية العملية البرية.

وتؤكد وسائل إعلام ومستشفيات إسرائيلية أن عدد قتلى ومصابي الجيش الإسرائيلي أكبر مما يعلن عنه.