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يرفع الحصيلة إلى 160 شهيدًا صحفيًا..

استشهاد مذيع إذاعة الأقصى الصحفي محمد مشمش بمجزرة النصيرات

16 يوليو 2024 . الساعة 16:56 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 160 منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال في بيان: "ارتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 160 صحفيًا وصحفية منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد ارتقاء الزميل الصحفي محمد عبد الله مشمش، مدير البرامج في إذاعة صوت الأقصى".

وقال المكتب الإعلامي، في وقت سابق، إن "الاحتلال بتعمّد قتل الصحفيين بهدف تغييب الرواية الفلسطينية، ومحاولة طمس الحقيقة وعرقلة إيصال الأخبار والمعلومات إلى الرأي العام الإقليمي والعالمي".

وقالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، إن الاحتلال "الإسرائيلي" يتعمد أيضًا استهداف عائلات الصحفيين في غزة، مؤكدة استشهاد العشرات من أهالي الصحفيين الفلسطينيين بصواريخ الطائرات "الإسرائيلية" التي تقصف القطاع.

وحذرت وسائل إعلام فلسطينية ودولية مرارًا من استهداف الجيش "الإسرائيلي" للطواقم الإعلامية، ودعت إلى توفير الحماية لهم، وسط تجاهل "إسرائيلي" لتلك الدعوات.

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#مجازر النصيرات

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