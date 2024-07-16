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محدث عشرات الشهداء والجرحى في مجزرتين مروعتين في خان يونس ومخيم النصيرات

16 يوليو 2024 . الساعة 14:40 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

ارتكب جيش الاحتلال ارتكب مجزرتين وحشيتين الأولى في مدرسة الرازي التابعة للأونروا بالنصيرات (وسط قطاع غزة) راح ضحيتها 23 شهيداً و73 مصاباً، وبموازاة ذلك، ارتكب الاحتلال مجزرة ثانية في منطقة العطار بمواصي خانيونس (جنوب قطاع غزة) راح ضحيتها 17 شهيداً و26 مصاباً.

وفي النصيرات، ارتكب الاحتلال مجزرة ضد النازحين في مدرسة تابعة للأونروا جنوب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين.

وأفادت مصادر صحفية باشتعال النيران بعد قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في مخيم 2 بالنصيرات وسط القطاع.

وأوضح المكتب الحكومي، في بيانٍ صحافي، أن جيش الاحتلال يُركز" بشكل كبير على استهداف وقصف النازحين المدنيين في مدارس الأونروا بمخيم النصيرات، وهذه المدارس التي يتجاوز عددها 10 مدارس أونروا في مخيم النصيرات تضم أكثر من 80 ألف نازح.

كما يستهدف تجمعات النازحين المدنيين بشكل عام لاسيما في مواصي خان يونس التي زعم مراراً أنها مناطق "آمنة"، حيث أن الاحتلال يستهدفها بشكل مدبر ومخطط له وبشكل مركز بهدف القتل العمد وتحقيق أكبر قدر ممكن من الضحايا في ظل الدعم الأمريكي لجريمة الإبادة الجماعية في غزة.

 

 

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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #مجزرة في خانيونس #قصف مدارس الأونروا

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