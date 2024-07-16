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نتيجة نفاد كمية السولار..

بلدية دير البلح تعلن عن توقف العمل بمحطات معالجة الصرف الصحي

16 يوليو 2024 . الساعة 13:12 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت بلدية دير البلح، اليوم الثلاثاء، عن توقف العمل بمحطات معالجة الصرف الصحي بدير البلح نتيجة نفاد كمية السولار اللازم للتشغيل.

وأكدت البلدية في بيان لها،  أن استمرار توقف إمداد البلديات بالسولار اللازم لتشغيل محطات معالجة الصرف الصحي يهدد بكارثة صحية وبيئية لأكثر من 700.000 إنسان يقطنون المدينة ما بين مواطن ونازح,  وقرابة 180 مركز إيواء.

وحذّرت من عدم توفر السولار بالكمية المطلوبة خلال الساعات القادمة وما يترتب عليه من كارثة ستعيشها المدينة وغرق الشوارع بمياه الصرف الصحي.

وأوضحت أنها تسعى بشكل متواصل لتوفير السولار لمنع هذه الكارثة وإلحاق الأضرار بالصحة العامة.

وطالبت البلدية المجتمع الدولي وكافة المنظمات الدولية والمحلية بضرورة الاستجابة العاجلة وإنقاذ الحياة الإنسانية في مدينة دير البلح وتوفير السولار لتزويد محطات المعالجة وعودتها للخدمة للتخفيف من الكارثة الصحية والبيئية التي ستتفاقم والحد من انتشار الأمراض.

وتواصل القوات الإسرائيلية، لليوم الـ 71 تواليًا، احتلال معابر غزة وإغلاقها، ومنع سفر الجرحى والمرضى للعلاج أو إدخال أي مساعدات إنسانية للقطاع.

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#معبر رفح #الحرب على غزة #بلدية دير البلح #طوفان الأقصى #نفاد الوقود

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