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اشتباكات مسلّحة عقب اكتشاف قوة صهيونية متسلّلة إلى مخيم بلاطة

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بالصور اشتباكات مسلّحة عقب اكتشاف قوة صهيونية متسلّلة إلى مخيم بلاطة

16 يوليو 2024 . الساعة 12:28 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

 تسللت قوة خاصة من جيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء، إلى داخل مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن اشتباكات مسلحة اندلعت في المنطقة عقب اكتشاف المقاومة مجموعة صهيونية خاصة تسللت إلى مخيم بلاطة.

ودفعت قوات الاحتلال  بتعزيزات كبيرة من آلياتها إلى مخيم بلاطة،  قناصتها داخل بعض المنازل، وسط تحليق كثيف للطائرات المسيرة في أجواء المخيم.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال حاصرت منزلاً في حارة الطيراوية داخل مخيم بلاطة شرق نابلس.

وأعلن الهلال الأحمر، إصابة شاب (24 عاماً) بالرصاص الحي في الركبة خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة شرق نابلس.

 وقالت سرايا القدس- كتيبة نابلس، إن "مقاتلينا يتصدون لقوات الاحتلال بمحاور القتال في محيط مخيم بلاطة ويستهدفون قوات خاصة".

وأعلنت كتائب شهداء الأقصى - نابلس، في بلاغ عسكري، أن مجاهديها اكتشفوا قوة صهيونية خاصة تسللت إلى مخيم بلاطة ونخوض معها اشتباكات ضارية.

 

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#مخيم بلاطة #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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