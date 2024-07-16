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ليبرمان: جنودنا يعانون من الكوابيس واقتصادنا ينهار وآن الأوان لرحيل "نتنياهو"

16 يوليو 2024 . الساعة 12:20 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

قال وزير جيش الاحتلال الأسبق وزعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المعارض أفيغدور ليبرمان، أمس الإثنين، إنه من المتوقع أن يحل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الكنيست في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية، قول ليبرمان، إن الجنود يعانون من الكوابيس، فيما ينهار الاقتصاد وتتآكل الدبلوماسية "الإسرائيلية".

وأضاف، "تقديري هو أن رئيس الوزراء نتنياهو سيحل الكنيست بنفسه في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لتجنب الإدلاء بشهادته في محاكمته".

ومنذ أشهر، يرفض نتنياهو دعوات لرحيل حكومته وإجراء انتخابات مبكرة، ويدعي أن من شأنها "شلّ الدولة" وتجميد مفاوضات تبادل الأسرى لمدة قد تصل إلى 8 أشهر.

وتابع، "آمل أن نتمكن من حل الكنيست قبل ذلك الحين، ونريد تحالفًا صهيونيًا واسعًا، وبدون ذلك من المستحيل إصلاح أي شيء".

ونشر ليبرمان مقالًا في موقع "واللا" العبري، مهاجمًا نتنياهو ويدعوه إلى الرحيل.

وقال، إن "الجنود "الإسرائيليين" يعانون من الكوابيس، فيما ينهار الاقتصاد وتتآكل الدبلوماسية "الإسرائيلية".

وأشار إلى أنه "لا يكاد يوجد شخص في المجتمع "الإسرائيلي" لم يفقد أحد معارفه أو صديقه أو قريبه في الحرب الأكثر صعوبة علينا".

وطالب ليبرمان بتكليف فريق مهني بقيادة نيتسان ألون لقيادة المفاوضات ومنحه الدعم الكامل، كما دعا رئيس الموساد للخروج من المفاوضات للتركيز على التحدي الإيراني فقط.

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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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