حماس: عملية طولكرم رد فعل طبيعي على جرائم الاحتلال ضدّ شعبنا

غزة - فلسطين أون لاين

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن عملية إطلاق النار البطولية التي وقعت شرق طولكرم صباح اليوم وأدت إلى إصابة ثلاثة مستوطنين، تأتي كرد فعل طبيعي على الجرائم الوحشية والمجازر البشعة التي تُرتكب ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، والانتهاكات المستمرة في الضفة الغربية.



ودعت حماس في تصريح صحافي، أبناء شعبنا في الضّفة والقدس المحتلتين إلى مواصلة طريق المقاومة والدفاع عن شعبنا وأرضنا، وتلبية نداء الأرض والمقدسات، وتنفيذ مزيد من العمليات البطولية التي تستهدف جنود الاحتلال ومستوطنيه الفاشيين، وتضع حداً لإرهابهم.

وقالت مصادر عبرية، إن فلسطينيًا أطلق النار على مفترق رامين قرب بيت ليد شرق طولكرم، وأصاب ثلاثة مستوطنين بجراح، وتمكّن من الانسحاب بسلام.

