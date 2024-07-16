مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين غرب نابلس

غزة - فلسطين أون لاين

هاجم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، مركبات المواطنين غربي مدينة نابلس بالضفة الغربية، ورشقوها بالحجارة.

وأفادت مصادر صحفية بأن عشرات المستوطنين انتشروا على الطريق الواصل بين محافظتي نابلس وطولكرم وفي محيط مستوطنة "شافي شمرون"، وهاجموا مركبات المواطنين بالحجارة، أثناء مرورها بالقرب من مفترق الطنيب، ملحقين أضرارًا مادية بعدد منها.

وأفادت تقارير الأمم المتحدة بأن هجمات المستوطنين تصاعدت عام 2023 لأعلى مستوى لها منذ بداية تسجيلها عام 2006، وشهدت الضفة الغربية وتيرة متسارعة من الهجمات حتى قبل أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.