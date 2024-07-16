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الحزب الجمهوري يختار ترامب مرشحًا رسميًا للانتخابات الرئاسية

16 يوليو 2024 . الساعة 09:59 بتوقيت القدس
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دونالد ترامب ونائبه جيه دي فانس
غزة - فلسطين أون لاين

اختار الحزب الجمهوري الأميركي الرئيس السابق دونالد ترامب رسميًا مرشحًا له في مواجهة الرئيس جو بايدن، الساعي لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وحصل ترامب على أصوات غالبية المندوبين في المؤتمر الوطني للحزب، في تصويت لا يزال جاريًا حتى يوم الخميس.

 

وأعلن ترامب أن مرشحه لمنصب نائب الرئيس هو السيناتور الجمهوري عن ولاية أوهايو جيمس ديفيد فانس.

وسُلّطت الأضواء على فانس، البالغ من العمر 39 عاما، بعد نشر مذكراته الأكثر مبيعا "المرثية الأميركية" عام 2016، الذي استعرض فيها تأثيرات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية على المجتمعات الريفية في أميركا، ثم انتُخب لعضوية مجلس الشيوخ عام 2022، وأصبح أحد أقوى المدافعين عن أجندة الرئيس السابق "اجعل أميركا عظيمة مرة أخرى"، لا سيما فيما يتعلق بالتجارة والسياسة الخارجية والهجرة.

ويوم الأحد، تعرض ترامب لمحاولة اغتيال، أُصيب خلالها بجراح طفيفه في أذنه عندما أطلق مسلح النار أثناء إلقائه كلمة بتجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، وأسفر الهجوم عن مقتل المهاجم إضافة لأحد الحضور، وأصيب اثنان بجروح خطرة.

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#دونالد ترامب #الحرب على غزة #الحزب الجمهوري #طوفان الأقصى

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