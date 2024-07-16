الأمم المتحدة: الأسر في غزة تضطر لاتخاذ "قرارات مستحيلة" مع كل أمر إخلاء

غزة - فلسطين أون لاين

أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن الجهود تتواصل من أجل دعم النازحين في غزة.

وقال دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي، "مع كل أمر إخلاء، تضطر الأسر في غزة إلى اتخاذ قرارات مستحيلة".

وأشار إلى أن فريقًا من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) اتخذ إجراءات لدعم النازحين من شمال غزة إلى الجنوب.

ويجبر جيش الاحتلال الإسرائيلي الآلاف من الفلسطينيين على إخلاء منازلهم في العديد من المناطق بقطاع غزة والتوجه نحو مناطق يدعي أنها "آمنة"، تحت تهديد القصف لتنفيذ عملية عسكرية.

وأوضح دوجاريك أن الهجمات التي نفذها الاحتلال "الإسرائيلي" في الأيام الأخيرة أظهرت مرة أخرى أنه لا يوجد مكان آمن في غزة.

وأدان استهداف المدنيين معربًا عن رغبته في أن تسفر مباحثات وقف إطلاق النار عن نتائج.

ولليوم الـ 284 على التوالي، يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، وسط قصف جوي ومدافعي متواصل، وارتكاب آلاف المجازر المروعة ضد المدنيين، ما أدى إلى ارتقاء 38664 شهيداً وإصابة 89097 منذ السابع من أكتوبر الماضي.

