شهيد من غزة برصاص الاحتلال في البيرة

غزة - فلسطين أون لاين

استشهد شاب فلسطيني، فجر اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام حي البالوع بمدينة البيرة وسط الضفة الغربية.

وأفادت مصادر صحفية بارتقاء الشاب أحمد رمزي عبد سلطان (20 عامًا) من غزةربرصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة البيرة فجر اليوم.

وأشارت جمعية الهلال الأحمر، إلى أن قوات الاحتلال احتجزت الشباب عدة ساعات قبل أن تسلمه إلى طواقم الإسعاف التي نقلته إلى مجمع فلسطين الطبي.

وبالتزامن مع حربه على غزة، صعَّد جيش الاحتلال ومستوطنون "إسرائيليون" اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس، ما أدى إلى استشهاد 574 فلسطينياً حتى أمس الاثنين، وإصابة نحو خمسة آلاف و350، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.