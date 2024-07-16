"خطفوه ثم أعدموه بدم بارد".. شهيد من غزة برصاص الاحتلال في البيرة

غزة - فلسطين أون لاين

استشهد شاب فلسطيني، فجر اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام حي البالوع بمدينة البيرة وسط الضفة الغربية.

وأفادت مصادر صحفية بارتقاء الشاب أحمد رمزي عبد سلطان (20 عامًا) من غزةربرصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة البيرة فجر اليوم.

وأشارت جمعية الهلال الأحمر، إلى أن قوات الاحتلال احتجزت الشباب عدة ساعات قبل أن تسلمه إلى طواقم الإسعاف التي نقلته إلى مجمع فلسطين الطبي.

وقال مدير مجمع فلسطين الطبي، إن "شهود عيان أكدوا أن الاحتلال اعتقل شهيد البيرة، وهو أحمد رمزي السلطان من قطاع غزة، واقتاده إلى "مستوطنة بيت إيل" وهناك تم إعدامه برصاص بالبطن والصدر"

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وانطلقت دعوات شعبية في عموم الضفة الغربية لأكبر مشاركة في تشييع الشهيد أحمد عبد السلطان، من قطاع غزة.

وبالتزامن مع حربه على غزة، صعَّد جيش الاحتلال ومستوطنون "إسرائيليون" اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس، ما أدى إلى استشهاد 574 فلسطينياً حتى أمس الاثنين، وإصابة نحو خمسة آلاف و350، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.