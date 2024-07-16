"وانسحاب المنفذ بسلام".. إصابة 3 مستوطنين في عملية إطلاق نار شرق طولكرم

غزة - فلسطين أون لاين

أُصيب ثلاثة مستوطنين "إسرائيليين"، صباح اليوم الثلاثاء، في عملية إطلاق نار قرب بلدة بيت ليد شرق طولكرم.

وقالت مصادر عبرية، إن فلسطينيًا أطلق النار على مفترق رامين قرب بيت ليد شرق طولكرم، وأصاب ثلاثة مستوطنين بجراح،وتمكّن من الانسحاب بسلام.

واقتحمت قوات الاحتلال عدة منازل في قرية رامين شرق طولكرم بعد إصابة 3 مستوطنين في عملية إطلاق نار وانسحاب المنفذ.

وأغلقت قوات الاحتلال الطريق بين بلدتي رامين وبزاريا شمال غرب نابلس بعد عملية إطلاق نار.

وقال رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة المحتلة يوسي داغان بعد وصوله أقرب مكان لعملية إطلاق النار قرب قرية رامين شرق طولكرم: "نحن هنا في حرب كما في غزة والشمال".

ويُذكر أن قرية بيت ليد شهدت سابقاً عملية إطلاق نار في بداية الحرب على قطاع غزة، وأدت لمقتل جنديين في كمين مركب وأعلنت كتائب القسام مسؤوليتها عنها.