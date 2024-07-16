حرب الإبادة الجماعية على غزة تدخل يومها الـ 284 تواليًا

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 284 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، وسط قصف جوي ومدافعي متواصل، وارتكاب آلاف المجازر المروعة ضد المدنيين، ما أدى إلى ارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت وزارة الصحة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 38713 شهيدًا و89166 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

في خان يونس، ارتكب الاحتلال "الإسرائيلي"، ظهر اليوم، مجزرةً مروعة ضد النازحين في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية بارتقاء 11 شهيدًا وإصابة العشرات في غارة صهيونية استهدفت منطقة العطار المكتظة بالنازحين غرب خان يونس.

وارتقى 4 شهداء وأُصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال منزلًا لعائلة أبو طير في بلدة عبسان الكبيرة شرق خانيونس.

في المحافظة الوسطى، أُصيب عدد من المواطنين بعد استهداف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في مخيم 2 بالنصيرات وسط القطاع.

وأطلقت مروحيات الاحتلال النار في محيط أبراج الأسرى شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وارتقى شهيد وأُصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة "أبو بطيحان" في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وتمكنت طواقم الإنقاذ من انتشال 4 شهداء وإصابة آخرين جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "زقوت" في شارع الأشقر بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال عدة غارات على مخيم النصيرات وسط القطاع.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة "مصران" في مخيم C بالنصيرات وسط قطاع غزة.

في رفح، استهدفت مدفعية الاحتلال مخيمي يبنا والشابورة في رفح.

ووصل 4 شهداء من منطقة خربة العدس برفح إلى مستشفى ناصر بخانيونس.

في مدينة غزة، استهدفت طائرات الاحتلال منزلًا في محيط مسجد الغفران في شارع النفق بمدينة غزة.

في شمال قطاع غزة، قال مدير المستشفى الإندونيسي، إن "جثامين 4 شهداء و5 مصابين وصلوا إلى المستشفى إثر قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين عند دوار الشيخ زايد شمال القطاع.