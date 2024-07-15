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الصوفي: أكثر من ٥٠ ألف مواطن برفح بلا أي خدمات أساسية

15 يوليو 2024 . الساعة 14:59 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أكد رئيس بلدية رفح د. أحمد الصوفي، أن ما يزيد عن ٥٠ ألف مواطن محاصر داخل أحياء رفح بدون أي خدمات أساسية أو مقومات حياة؛ بفعل استمرار العدوان الغاشم.

وقال د.الصوفي في بيان تلقت "فلسطين أون لاين" نسخة عنه: "لا تستطيع طواقم البلدية ولجان الطوارئ إيصال أي من الخدمات الأساسية للسكان العالقين داخل أحياء رفح وهو ما يفاقم حجم المخاطر المحدقة بهم".

وأوضح أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تتمكن من الدخول إلى أغلب مناطق رفح للاستجابة لنداءات الاستغاثة وإجلاء الجرحى والشهداء.

وبيّن أن قوات الاحتلال تعمد إلى عزل رفح عن العالم لإخفاء حجم الجرائم والفظائع المنفذة بحق أهالي رفح، معتبرًا أن المشاهد الموثقة من رفح للشهداء في الطرقات تمثل نقطة في بحر جرائم الإبادة الجماعية التي نفذها مرتزقة الاحتلال في رفح.

ودعا د. الصوفي مؤسسات المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى التدخل للجم جرائم الاحتلال وإنقاذ عشرات آلاف العالقين داخل أحياء رفح.

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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #القصف على رفح

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