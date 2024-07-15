الصّحة بغزة: الاحتلال ارتكب3 مجازر خلال الـ 24 ساعة الماضية

غزة - فلسطين أون لاين

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الإثنين، تقريرها الإحصائي اليومي لضحايا حرب "الإبادة الجماعية" الصهيونية على قطاع غزة لليوم الـ 283 على التوالي.

وقالت وزارة الصحة، إن "الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 80 شهيداً و 216 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 38664 شهيداً و89097 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.