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" تداعيات خطيرة على صعيد الإنسانية"

المكتب الحكومي يُطالب المجتمع الدّولي بإدانه السُّلوك الأمريكي الوحشي تجاه الشعب الفلسطيني

15 يوليو 2024 . الساعة 11:57 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أدان المكتب الإعلامي الحكومي، حالة الاستهانة الأمريكية بدماء أطفال ونساء شعبنا الفلسطيني والاستهانة بأرواح المدنيين والنازحين منهم من خلال تقديم كل أنواع الأسلحة المُحرمة للاحتلال الإسرائيلي من أجل قتل الفلسطينيين وتدمير حياتهم ومقدراتهم بلا حدود.

وقال المكتب الحكومي في تصريح صحافي، إن "ترك الإدارة الأمريكية تتجاوز القانون الدولي بهذه الصورة الفظيعة وتقوم بإمدادها للاحتلال بهذه الأسلحة المحرمة دولياً؛ له تداعيات خطيرة على صعيد الإنسانية وعلى صعيد الأمن والسلام العالمي".

وحمّل الإدارة الأمريكية كامل المسؤولية القانونية والحقوقية عن هذا السقوط الأخلاقي والقيمي وعن انخراطها في جريمة الإبادة الجماعية.

 كما حمّل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية عن الجرائم والمجازر والمذابح التي يرتكبها جيشهم بحق أطفال ونساء شعبنا والمدنيين والنازحين منهم.

وطالب المكتب الحكومي المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية والأممية والمحاكم الدولية وكل دول العالم الحُر إلى التحلي بالمسؤولية والأخلاق واتخاذ موقف قيمي ومُعلن تجاه الإدارة الأمريكية وما ترتكبه من تجاوزات خطيرة على صعيد تسليح الاحتلال الإسرائيلي بهدف قتل وتدمير الشعب الفلسطيني

 كما دعا كل دول العالم التي تحترم نفسها وتحترم القوانين الدولية إلى إدانة السلوك الأمريكي الوحشي تجاه الشعب الفلسطيني وتقديم كل وسائل قتله بالصواريخ والقنابل الأمريكية.

 

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#الحرب على غزة #الدعم الأمريكي #طوفان الأقصى

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