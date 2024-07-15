حارس مرمى شباب خانيونس يلتحق بقافلة الشهداء

خانيونس/ فلسطين أون لاين

ارتقى اللاعب شادي أبو العراج حارس مرمى فريق نادي شباب خانيونس شهيدًا، وذلك ضمن المجزرة التي نفذها الاحتلال بمنطقة مواصي خانيونس، لينضم لقافلة شهداء حرب الإبادة على غزة.

وشيع جثمان اللاعب أبو العراج إلى مثواه الأخير، حيث شارك في مراسم التشييع عدد من الرياضيين، وزملائه في ملاعب كرة القدم، بينما نعى نادي شباب خانيونس لاعبه، وقال إنه فقد أحد أبرز لاعبيه، مشيرًا إلى أنه يفتخر بارتقاء كوكبة من الشهداء من أبنائه، علمًا أن أبو العراج اللاعب الثاني يفقده النادي في هذه الحرب بعد استشهاد مدافع الفريق محمد التتري.

وأفرج عن أبو العراج من سجون الاحتلال في شهر مارس الماضي، بعدما قضى 40 يومًا في الأسر، بعدما اعتقل خلال اجتياح جيش الاحتلال لمدينة خانيونس.

ولعب أبو العراج قبل استشهاده للعديد من الأندية في قطاع غزة، أبرزها خدمات وشباب خانيونس والصداقة.

وفي سياق متصل، نعى نادي خدمات الشاطئ لاعب فريق كرة القدم السابق علاء المصري، أحد لاعبي فريق كرة القدم خلال حقبة التسعينات، والذي استشهد في المجزرة البشعة التي ارتكبها الاحتلال في مخيم الشاطئ، يوم السبت الماضي.

وأعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عن استشهاد 300 رياضي منذ السابع من أكتوبر 2023، مسجلين ضمن كشوفاته الرسمية، مطالبًا في ذات الوقت الاتحاد الدولي للعبة " الفيفا " بوضع حد لممارسات الاتحاد الهمجية.

وتعرّضت الرياضة الفلسطينية لاستهداف واضح من قبل الاحتلال "الإسرائيلي" بشتى الوسائل والأساليب، من بينها استهداف نخبة واسعة من الرياضيين في شتى الألعاب الرياضية، مما أدى إلى استشهاد عدد كبير منهم وإصابة واعتقال آخرين.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تقوم بها قوات الاحتلال، بقتل الرياضيين سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، حيث سبق وأن اغتالت مجموعة كبيرة من الرياضيين البارزين، كما يقبع العديد من اللاعبين والمدربين والإداريين الرياضيين في السجون الإسرائيلية، دون وجود رادع من الجهات الدولية المسئولة.