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بالصور "تقطنها 15 عائلة".. مستوطنون يشرعون بأعمال مساحة لبيوت أثرية بالمسعودية

15 يوليو 2024 . الساعة 09:44 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

بدأ مستوطنون متطرفون، صباح اليوم الإثنين، بأعمال مساحة لبيوت أثرية، في منطقة المسعودية، القريبة من بلدة سبسطية الأثرية، شمالي غرب مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم بأن مجموعات من المستوطنين يقومون بأعمال مساحة في منطقة المسعودية للبيوت العثمانية.

وأشار عازم إلى أن تلك الأعمال جزء من مشروع إعادة الاستيطان في منطقة المسعودية، وهذا المشروع فشل في العام 1976، وهم يعودون بقوة مرة أخرى الآن.

يذكر أن 15 عائلة تقطن في منطقة المسعودية وتعاني باستمرار جراء اعتداءات الاحتلال ومستعمريه، الهادفة إلى حملهم على الرحيل من تلك المنطقة لصالح الاستيطان.

والمسعودية منطقة أثرية تضم آثارًا لسكة حديد الحجاز، التي انشئت أيام الحكم العثماني في فلسطين.

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#الحرب على غزة #اقتحام نابلس #طوفان الأقصى #المسعودية

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