وسط اشتباكات مسلّحة.. الاحتلال يقتحم مدنًا في الضفة وينفّذ حملة اعتقالات

غزة - فلسطين أون لاين

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الإثنين، حملة اقتحامات واعتقالات في مدن وقرى الضفة الغربية، تخللها اشتباكات مسلحة ومواجهات مع الشباب الثائر.

في جنين، اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال عقب اقتحامها بلدة قباطية جنوب جنين، فجّر خلالها المقاومون عبوات ناسفة محلية الصنع.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال فجّرت مركبة في قباطية، وأطلقت قنابل دخانية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب غرب جنين، واعتقلت الشاب محمد العبد عطاطرة عقب اقتحام منزله.

في رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال ترمسعيا قضاء رام الله، وداهمت منازل عدد من المواطنين، واعتقلت الشقيقين محمود وعلي أحمد علي سليمان.

في نابلس، شنت قوات الاحتلال حملة تفتيش في بلدة جماعين جنوب نابلس، واعتقلت عددًا من الشبان عقب مداهمة منازلهم وتخريبها، عرف من بينهم الشاب داود جهاد شحادة.