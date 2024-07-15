غزة - فلسطين أون لاين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا للبث المباشر لقناة "سكاي نيوز"، من محيط الملعب الذي شهد المباراة النهائية بين إسبانيا وإنجلترا.

وظهر في المقطع أحد المشجعين وهو يتحدث في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" عن المبارة، لينهي مقابلته بالهتاف: "الحرية لفلسطين".

وردّ مذيع القناة في محاولة لإسكات المشجع، قائلًا: "شكرا جزيلا لك، نحن لسنا بحاجة إلى ذلك الليلة".

أحد جماهير إنجلترا بعد نهاية المباراة:



" فلسطين حرة." 🇵🇸

والمراسل ينزعج من الاجابة pic.twitter.com/YmmUzQAtKH — EL BILAD - البلاد (@El_Bilade) July 14, 2024

وتوج المنتخب الإسباني بلقب كأس أمم أوروبا للمرة الرابعة في تاريخه، عقب فوزه على نظيره الإنجليزي بنتيجة 1-2 في النهائي اليوم الأحد على الملعب الأولمبي في برلين.وتقدمت إسبانيا في مستهل الشوط الثاني عبر الجناح المتألق نيكو ويليامز في الدقيقة 47، قبل أن يدرك البديل كول بالمر هدف التعادل لإنجلترا بحلول الدقيقة 74. وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، منح البديل الآخر ميكيل أويارسابال المنتخب الإسباني هدف الفوز في الدقيقة 86.

وفي 28 مايو/ أيار، اعترفت الحكومة الإسبانية رسميًا بدولة فلسطين خلال اجتماع لمجلس الوزراء، حسبما أعلن وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس في مؤتمر صحفي في مدريد.

وقُبيل اجتماع مجلس الوزراء، قال رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز في خطاب متلفز، إن إسبانيا ستنضم إلى "أكثر من 140 دولة تعترف بالفعل بفلسطين".

ويوم السبت الماضي، طالب سانشيز، الدول الغربية بعدم انتهاج سياسة “الكيل بمكيالين” تجاه الحربين الدائرتين في أوكرانيا وغزة.

وقال سانشيز خلال قمة لحلف شمال الأطلسي في واشنطن، “إذا قلنا لشعبنا إننا ندعم أوكرانيا لأننا ندافع عن القانون الدولي، فيتعيّن علينا أن نفعل الشيء نفسه في ما يتعلق بغزة”.

ودعا إلى اعتماد موقف سياسي ثابت في هذا الموضوع، من دون أن نتّبع سياسة الكيل بمكيالين، مشيرًا إلى ضرورة تهيئة الظروف لوقف فوري وعاجل لإطلاق النار.