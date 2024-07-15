آخر التّطورات.. حرب "الإبادة الجماعية" على غزة تدخل يومها الـ 283 تواليًا

غزة - فلسطين أون لاين

دخلت حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 283 على التوالي، لم يترك الاحتلال أسلوبًا من أساليب القتل والتدمير والتهجير إلا وقد ارتكبه ضد العائلات الآمنة في قطاع غزة، مخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وقالت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، إن "الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 80 شهيداً و 216 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 38664 شهيداً و89097 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي الرصد اليومي لـ"فلسطين أون لاين" لأبرز التطورات الميدانية الأخيرة، فقد واصل الاحتلال قصفه على عدة مناطق متفرقة في قطاع غزة.

في المحافظة الوسطى، ارتقى 5 شهداء -بينهم أطفال- وأُصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلًا مأهولًا بالسكان يعود لعائلة "المناعمة" في مخيم المغازي، وسط قطاع غزة.

وسقطت قذيفة مدفعية، عقب قصف مدفعية الاحتلال محيط شركة الكهرباء شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأطلق طيران الاحتلال نيرانه شمال غرب مدينة الزهراء وسط قطاع غزة.

كما قصف طيران الاحتلال مسجد أبو مدين في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

واستشهدت الطفلة بُشرى الكفارنة في مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع نتيجة سوء التغذية ونقص العلاج.

في رفح، تجدد القصف المدفعي وإطلاق النار المكثف من آليات الاحتلال، فجر اليوم، في مخيم الشابورة ومحيط دوار العودة وسط مدينة رفح.

ونسف الاحتلال مبان سكنية وسط وغرب مدينة رفح.

في خان يونس، استهدف طيران الاحتلال شقة في محيط مدارس العودة شرقي مدينة خانيونس.

في غزة، قصفت مدفعية الاحتلال بعدة قذائف حيي الصبرة والزيتون بمدينة غزة.