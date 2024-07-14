مرصد حقوقي: "إسرائيل" تصعّد من هجماتها المنهجية ضد مراكز إيواء النازحين قسرًا

غزة/ فلسطين أون لاين

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، إن تكرار الهجمات الإسرائيلية المباشرة الدامية وقصف منشآت الأمم المتحدة المرة تلو الأخرى وقتل وإصابة مئات المدنيين دفعة واحدة، ما هو إلا تعبير صارخ عن فشل المجتمع الدولي بوقف جريمة الإبادة الجماعية المستمرة للشهر العاشر.

وأضاف المرصد الحقوقي، في بيان مقتضب، أن "إسرائيل" تعمل بمنهجية متكررة على انتهاك متعمد لمبادئ التمييز والتناسب والضرورة، ولا تضع أي اعتبار لحياة المدنيين.

وأبرز المرصد الأورومتوسطي أن آخر هذه الهجمات الدامية، نفذت عند الساعة 2:50 مساء اليوم الأحد الموافق 14 يوليو/تموز، حين قصفت الطائرات الإسرائيلية الحربية بعدة صواريخ مدرسة "أبو عريبات"التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، التي تؤوي آلاف النازحين قسرًا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما نجم عن وقوع 15 قتيلًا، منهم امرأة واحدة على الأقل، وعدد من الضحايا الذين تحولت أجسادهم إلى أشلاء، فيما أصيب 80 آخرون بجروح، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وأفاد الأورومتوسطي بأنه وثق وتابع مئات الحالات الأخرى التي قصفت فيها الطائرات الإسرائيلية مراكز إيواء تؤوي آلاف النازحين قسرًا، وقتلت المئات داخلها، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي، وبخاصة تلك الناظمة لمبادئ الحرب.

وأشار إلى الحصيلة التي سبق ان أعلنتها الأونروا عن تبلغها بتوثيق 456 استهداف لمبانيها والأشخاص الموجودين داخلها منذ بدء الهجوم العسكري الأخير على قطاع غزة، بعضها كان شهد حوادث متعددة أثرت على نفس الموقع.

وأكدت الأونروا تأثر 188 منشأة مختلفة تابعة لها جراء تلك الحوادث، في حين قتل ما لا يقل عن 524 نازحًا كانوا لاذوا إلى ملاجئ الأونروا وأصيب 1621 على الأقل منذ أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وأكد الأورومتوسطي أن أعداد القتلى في مراكز الإيواء الأخرى، وتجمعات النازحين داخل المنطقة "الإنسانية الآمنة" التي أعلنها الجيش الإسرائيلي وهجّر السكان إليها قسرًا طوال الأشهر الماضية، يعد بالمئات إلى جانب آلاف الجرحى.

وأشار في هذه الصدد إلى المجزرة الدامية في منطقة "مواصي خانيونس" التي وقعت أمس السبت، حين استهدفت الطائرات الإسرائيلية بثمانية قنابل أميركية مدمرة تجمعًا يضم عشرات آلاف النازحين قسرًا، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 90 شخصًا وإصابة 300 آخرين، بينهم أعداد كبيرة من الأطفال والنساء، الكثير منهم بترت أطرافهم أو تعرضوا للشلل، وتواجه الطواقم الطبية صعوبات في علاجهم مع انهيار المنظومة الصحية نتيجة الاستهداف الإسرائيلي المنهجي منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وأشار الأورومتوسطي إلى أنه من غير المقبول تبرير إسرائيل ارتكاب حرائم تتسبب بقتل مئات المدنيين من خلال الادعاء باستهداف قيادات عسكرية أو فصائلية.

وشدد الأورومتوسطي أن إسرائيل تعمل بمنهجية متكررة على انتهاك متعمد لمبادئ التمييز والتناسب والضرورة، ولا تضع أي اعتبار لحياة المدنيين، مستخدمة ذخائر وقنابل ذات قدرة تدميرية هائلة، مستوردة من الخارج وأغلبها أميركي الصنع، الأمر الذي يجعل الولايات المتحدة الأمريكية وأية دولة أخرى تزودها بالسلاح شريكة في القتل الذي يجري بمستوى غير مسبوق في تاريخ الحروب الحديثة.

ودعا الأورومتوسطي، لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث تداعيات هذه الجرائم المنهجية ضد المدنيين في غزة بما في ذلك النازحين قسرا ودعم الجهود المبذولة لمساءلة ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم.

كما وحث المحكمة الجنائية الدولية على الإسراع في إصدار مذكرات إلقاء القبض ضد “نتنياهو" و”غالانت" وتوسيع دائرة التحقيق في المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة لتشمل جميع المسؤولين عنها، وإصدار مذكرات قبض بحقهم والاعتراف والتعامل مع الجرائم التي ترتكبها "إسرائيل" باعتبارها جريمة إبادة جماعية دون مواربة.