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لواء بجيش الاحتلال: النصر المطلق يعني الغرق بمستنقع غزة

14 يوليو 2024 . الساعة 18:11 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين

قال اللواء احتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي عاموس جلعاد، إن ما وصفه "بالنصر المطلق خلال الوضع الحالي يعني الغرق في مستنقع قطاع غزة".

وأضاف جلعاد، لصحيفة معاريف العبرية،  أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لم يقدم أي حل عملي لليوم التالي للحرب ولم يحدد الاتجاه الذي سنسير فيه".

وأردف قائلا "في كل مرة يرسل نتنياهو فريقا للتفاوض يضع خطوطا حمراء جديدة، ولذلك لن تكون هناك صفقة".

يشار إلى أن إسرائيل تشن منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة، خلّفت نحو 127 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

 

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#غزة #حرب الإبادة

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