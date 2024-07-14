حماس تنفي وقف مفاوضات التهدئة بغزة ردًا على مجزرة المواصي

غزة/ فلسطين أون لاين

نفى عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق الأحد، ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن وقف مفاوضات تبادل الأسرى مع إسرائيل، ردًا على مجزرة المواصي غرب مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وقال الرشق في تصريح: "ما نشرته وتداولته بعض وسائل الإعلام، عن قرار لدى حركة حماس بوقف المفاوضات، ردًا على مجزرة المواصي غرب خانيونس، لا أساس له من الصحة".

وأضاف أن "هذا التصعيد النازي ضد شعبنا الفلسطيني من قبل (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو وحكومته النازية، أحد أهدافه قطع الطريق على التوصل لاتفاق يوقف العدوان على شعبنا، وهو ما أصبح واضحًا لدى الجميع".