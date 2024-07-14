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الأونروا: سكان غزة يصطفون يوميًا لساعات تحت الشمس لجلب مياه الشرب

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الأونروا: سكان غزة يصطفون يوميًا لساعات تحت الشمس لجلب مياه الشرب

14 يوليو 2024 . الساعة 17:47 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين

أشارت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الأحد إلى أنه في "كل صباح يصطف سكان قطاع غزة لساعات تحت أشعة الشمس الحارقة لملء الأوعية بمياه الشرب، ثم يمشون مسافات طويلة حاملين أوزانًا ثقيلة".

وأضافت الوكالة في منشور على حسابها عبر منصة "إكس": "بعد تعبئة مياه الشرب، يضطر الكثير من سكان غزة إلى المشي لمسافات طويلة حاملين أوزانًا ثقيلة في حرارة الصيف".

وشددت الوكالة الأممية: هذا "الروتين المرهق يتكرر مرارا وتكرارا في غزة".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن "إسرائيل" حربًا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت نحو 127 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل "تل أبيب" الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

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#غزة #حرب الإبادة

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