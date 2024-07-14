أشلاء وأطفال ودماء.. شهداء في مجزرة مروعة ارتكبها الاحتلال بمدرسة تؤوي نازحين بالنصيرات

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت مصادر طبية، عن استشهاد 12 فلسطينيًا وأصيب العشرات بينهم أطفال ونساء، الأحد، في استهداف إسرائيلي لمدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، تؤوي نازحين وسط قطاع غزة.

وقال مستشفى "العودة" في قطاع غزة، "وصول 12 شهيدا وعشرات الإصابات (لم يحدد عددهم) إلى المستشفى جراء استهداف إسرائيلي لمدرسة أبو عريبان بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة ".

وأفاد شهود عيان لمراسل الأناضول أن عددًا من الشهداء والمصابين تم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى والعودة وسط قطاع غزة، جراء قصف مدرسة أبو عريبان تابعة للأونروا بمخيم النصيرات.

وأوضح الشهود أن من بين الشهداء أطفال ونساء، وتم نقلهم جميعًا إلى ثلاجات الموتى في المستشفيين.

وتُعتبر هذه المجزرة الإسرائيلية الثالثة خلال يومين، حيث استهدفت إسرائيل، أمس السبت، النازحين في منطقة المواصي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، ومصلى في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت نحو 127 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.