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واستشهاد المنفذ.. عملية "مزدوجة" قرب الرملة: 4 إصابات من الجنود بينهم حالات خطرة

14 يوليو 2024 . الساعة 16:13 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين

أفادت مصادر عبرية، بإصابة 4 جنود "إسرائيليين" بجراح متفاوتة بينهم حالة حرجة وأخرى خطيرة، إثر عملية دهس وإطلاق نار جرت قرب الرملة عند مفترق "نير تسفي"، ظهر اليوم الأحد، فيما استشهد منفذ العملية وهو من سكان كفر عقب في منطقة القدس.

وقالت الوسائل إنّ منفذ عملية "نير تسفي" استشهد، وهو الشاب محمد شهاب، (27 عاماً)، من سكان كفر عقب في القدس الشرقية.

وأضافت وسائل الإعلام عبرية، أنّ العملية في الرملة مزدوجة بين دهس وإطلاق نار على الجنود، وقوات الأمن اتجهت إلى مكان تنفيذها فور وقوعها.

ومن جهتها، قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، إن العملية المزدوجة في الرملة جاءت ردًا على محاولة اغتيال قائد كتاب القسام محمد الضيف ومجزرة مواصي خانيونس ودعوة حماس إلى التصعيد.

وتتالى عمليات الدهس وإطلاق النار التي تستهدف جنود الاحتلال ومستوطنيه في مناطق مختلفة من فلسطين المحتلة، وذلك بالتزامن المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة، وآخرها مجزرتي مواصي خان يونس وحي الشاطئ غرب مدينة غزة.

 

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#القدس #الضفة

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