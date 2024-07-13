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حماس: إعلان الأرجنتين توصيف الحركة "منظمة إرهابية" محاولة لتبرير جرائم الاحتلال

13 يوليو 2024 . الساعة 21:46 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم السبت، إن إعلان الأرجنتين توصيف حركة حماس "منظمة إرهابية"، هو انحياز مفضوح من الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلاي.

وأكدت حماس في تصريح صحافي، أن ذلك التصنيف محاولة مكشوفة لتبرير جريمة الإبادة والتطهير العرقي التي يقترفها النازيون الجدد بحق الأطفال والنساء في قطاع غزة.

 واعتبرت  هذا القرار  الظالم قراراً خاطئاً ومنحازاً للاحتلال النازي، الذي يمثل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكابه إبادة جماعية بحق شعبنا الفلسطيني.

وطالبت حماس الحكومة الأرجنتينية التراجع عنه، وعدم التساوق مع رواية الاحتلال الصهيوني المجرم، والانحياز إلى منطق العدالة وحق الشعوب في الحرية وتقرير المصير.

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#حماس #الأرجنتين

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