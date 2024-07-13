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استشهاد أحد عناصر الدفاع المدني وإصابة آخرين بمجزرة الاحتلال في خان يونس

13 يوليو 2024 . الساعة 13:07 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أعلن الدفاع المدني في غزة، اليوم السبت، استشهاد أحد عناصره وإصابة 8 آخرين في قصف الاحتلال مبنىً سكنيًا وسط خانيونس جنوب قطاع غزة.

ونعى الدّفاع المدني الشهيد العقيد محمد أسامة حمد نائب مدير إدارة الإطفاء والإنقاذ في الدفاع المدني، الذي ارتقى في مجورة صهيونية ارتكبها الاحتلال في خان يونس.

وأوضح أن ثمانية عناصر آخرين أُصيبوا، ووصفت حالة ثلاثة منهم بالخطيرة أثناء محاولتهم إنقاذ الجرحى من مبنى سكني استهدفته الطائرات الحرببة الإسرائيلية، وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأكد الدفاع المدني أن طائرات الاحتلال "الإسرائيلية" استهدفت هذا المبنى مرة أخرى أثناء عمل طواقم الدفاع المدني فيه ومحاولتهم إنقاذ الجرحى وانتشال الشهداء. 

وارتكب جيش الاحتلال مجزرة كبيرة بقصف مخيمات النازحين في منطقة النُّص بخان يونس، مخلفة أكثر من 100 شهيد وجريح، بينهم عناصر من الدفاع المدني.

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#الدفاع المدني #الحرب على غزة #طوفان الأقصى #مجزرة المواصي

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