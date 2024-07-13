قيادي في حماس: الرّد على مجازر الاحتلال بغزة يتطلّب حراكًا واسعًا في كل الساحات الفلسطينية

غزة - فلسطين أون لاين

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس عبد الرحمن شديد، إن "الرد على المجازر "الإسرائيلية" المروعة في غزة يتطلب حراكاً شعبياً واسعاً وفي كل المناطق للجم الاحتلال ووضع حد لجرائمه في القطاع".

وأكد شديد في تصريح صحافي، أن كل الساحات في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل لا بد أن تشتعل لنصرة غزة وأهلها واسناد المقاومة التي تقدم أداءً مميزاً في التصدي لآلة الحرب "الإسرائيلية".

وأضاف، "أهل غزة صبروا وضحوا بأنفسهم وأموالهم وأبنائهم دفاعاً عن فلسطين، وفداء للمسجد الأقصى، ومن واجب كل فلسطيني ومسلم أن يقف إلى جانبهم ويقاوم المحتل في كل مكان".

وأوضح أن الضفة الغربية ساحة مواجهة مهمة يمكن لها أن تشغل العدو عن غزة، وترهقه بعمليات نوعية تستهدف المستوطنين وقوات الاحتلال على الطرقات الاستيطانية وفي شوارع الضفة.

وأشار شديد إلى أن ما جرى مؤخراً في جنين وطولكرم يؤكد أن في الضفة شباب شجعان، قادرون على ضرب المحتل بقوة وإيقاع الخسائر في صفوف جنوده ومستوطنيه.

ودعا لتوسيع العمل المقاوم في الضفة، لتشمل رام الله وبيت لحم والخليل التي يئن المسجد الإبراهيمي فيها من تهويد وانتهاكات المستوطنين.