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تقرير تواصل النشاط الرياضي في قطاع غزة رغم الحرب المستمرة

13 يوليو 2024 . الساعة 12:08 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين

تواصل النّشاط الرياضي في غزة، رغم حرب الإبادة والتدمير، واستمرار تحليق الطائرات والقصف الصهيوني على كل مكان في القطاع المحاصر.

 وتستمر منافسات بطولة الحق في اللعب التنشيطية لكرة القدم فئة  لقدامى اللاعبين لليوم الثاني، والتي ينظمها نادي خدمات النصيرات على ملعبه وسط قطاع غزة، بحضور جماهيري وعدد من الشخصيات الرياضية والمجتمعية.

وتأهل فريق النصيرات متصدر المجموعة الأولى لمواجهة فريق البريج في الدور نصف النهائي من المسابقة، بينما سيقابل فريق المغازي بطل المجموعة الثانية مع نظيره فريق غزة وصيف المجموعة الأولى، علما أن فريق رفح والزوايدة غادرا البطولة من الأدوار التمهيدية.

أدار اللقاءات تحكيميا ياسر الحواجري، و إياد أبو دياب ، وعبد العزيز الملك ، وخالد هارون مسجل وميقاتي.

ويشرف على البطولة لجنة مكونة من " عواد خطاب ، د. أيوب أبو زاهر، د. رائد أبو ندى، ومعين حسونة، ويوسف غنيم، وعبد الله أبو دلال.

يذكر أن الأسبوع الماضي أقيمت أول بطولة رسمية خلال الحرب على غزة، بتنظيم مسابقة لثني الذراعين، بتنظيم من الاتحاد الفلسطيني للعبة.

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#الحرب على غزة #الرياضة في غزة #طوفان الأقصى

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