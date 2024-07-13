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محدث الاحتلال يرتكب مذبحة باستهدافه خيام النّازحين وطواقم الدّفاع المدني في مواصي خان يونس

13 يوليو 2024 . الساعة 11:16 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

ارتكب الاحتلال "الإسرائيلي"، ظهر اليوم السبت، مجزرةً مروعة جرّاء استهدافه بعدة صواريخ محيط منطقة جامعة الأقصى بمواصي خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن عشرات الشهداء والإصابات وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي عقب المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في مواصي خان يونس.

وذكرت مصادر صحفية أن الاحتلال استهدف خيام للنازحين في شارع النص بالقرب من مسجد نور الإيمان، ثم اعقبها استهداف سيارة للدفاع المدني، ما أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء وإصابة آخرين.

وأكد الدفاع المدني أن الاحتلال استهدف عددًا من عناصره خلال محاولتهم انتشال شهداء في مجزرة خان يونس.

وقالت طواقم الإسعاف، إن أكثر من 20 سيارة إسعاف وصلت إلى مستشفى الكويت في خان يونس بعد مجزرة الاحتلال، مؤكدةً أنها لا تزال تواصل عملية انتشال شهداء وإصابات من محيط المكان المستهدف في مواصي خان يونس.

 وذكرت أن عددًا كبيرًا من الشهداء الذين تمكنت من انتشالهم هم أشلاء لجثامين شهداء لا تتجاوز أعمارهم السنتين من جراء مجزرة الاحتلال في خان يونس.

وقالت وزارة الصحة في غزة: استقبلنا أكثر من 100 ما بين شهيد وجريح جراء استهداف مواصي خانيونس.

وأوضحت وزارة الصحة، أن طوتقمها عاجزة عن تقديم الخدمات الطبية في مستشفى ناصر بخانيونس بسبب العدد الكبير من الجرحى.

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