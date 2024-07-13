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اليابان تدرس الاعتراف بدولة فلسطين

13 يوليو 2024 . الساعة 11:06 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت اليابان، اليوم السبت، أنها ستقوم بتقييم شامل للاعتراف بدولة فلسطين، مع الأخذ في الاعتبار تقدم عملية السلام في الشرق الأوسط.

وقالت وزيرة الخارجية اليابانية كاميكاوا يوكو، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة طوكيو، إن بلادها تدعم "حل الدولتين" في الشرق الأوسط.

وأوضحت يوكو أن بلادها تتفهم هدف الفلسطينيين المتمثل في إقامة دولة مستقلة.

وأكدت أن اليابان تدعم جهود فلسطين لتحقيق هذا الهدف.

وأضافت "فيما يتعلق بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، نريد الاستمرار في معالجة هذه القضية بشكل شامل، مع الأخذ في الاعتبار كيفية دفع عملية السلام".

في 28 مايو/ أيار الماضي، أعلنت إيرلندا والنرويج وإسبانيا، اعترافهم الرسمي بدولة فلسطين

وفي 21 يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأرمينية،اعترافها بشكل رسمي بدولة فلسطين.

وحثّ خبراء الأمم المتحدة  باقي الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين، على الإقدام على هذه الخطوة التي قامت بها 146 دولة، واستخدام جميع الطرق السياسية والدبلوماسية المتاحة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وأكد الخبراء أن هذا الاعتراف هو اعتراف مهم بحقوق الشعب الفلسطيني ونضاله، ومعاناته في سبيل الحرية والاستقلال.

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#اليابان #الحرب على غزة #الاعتراف بفلسطين #طوفان الأقصى

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