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"منشورات كاذبة ومهينة".. تركيا تردُّ على تصريحات وزير خارجية الاحتلال

13 يوليو 2024 . الساعة 10:14 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

قالت وزارة الخارجية التركية، أمس الجمعة، إن وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس، يواصل تصريحاته الوقحة التي تتضمن أكاذيب وافتراءات.

جاء ذلك في بيان للوزارة تعليقًا على منشور "كاذب ومهين" عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نشره وزير الخارجية "الإسرائيلي" على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت الخارجية التركية "مثل هذه التصريحات لا يمكن أن تغير الأجندة الحقيقية في المنطقة".

وأشارت إلى أن الحكومة "الإسرائيلية" تحاول إطالة عمرها في السلطة من خلال قتل الفلسطينيين الأبرياء، وسياساتها تتسبب بالاضطرابات وعدم الاستقرار في المنطقة.

وشددت على ضرورة وضع الحكومة "الإسرائيلية" حدًا للقمع في قطاع غزة، والموافقة على وقف دائم لإطلاق النار.

وأكدت الخارجية التركية على مواصلة أنقرة الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

ويوم الخميس، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه من غير الممكن استمرار علاقة الشراكة بين حلف شمال الأطلسي "الناتو" والحكومة "الإسرائيلية".

وشدد أردوغان على أن مبادرات التعاون بين حلف الناتو و"إسرائيل" لن تحظى بموافقة تركيا حتى يتم تحقيق السلام الشامل والمستدام في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف، "من غير الممكن استمرار علاقة الشراكة بين الناتو والإدارة الإسرائيلية التي تنتهك القيم الأساسية لتحالفنا".

وأوضح أن نتنياهو بسياساته التوسعية والمتهورة يُعرّض أمن المنطقة بأسرها للخطر.

ويُذكر أن تركيا قدمت شكوى ضد "إسرائيل" إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي مع جنوب أفريقيا بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" في حربها على قطاع غزة.

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#تركيا #الحرب على غزة #محكمة العدل الدولية #طوفان الأقصى

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