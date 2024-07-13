تخللها اشتباكات مسلّحة.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مدن الضّفة الغربية

غزة - فلسطين أون لاين

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم السبت، حملة مداهمات واقتحامات في مدن وقرى الضفة الغربية، تخللها اعتقالات واعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم.

في قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد اللطيف رياشي عقب اقتحام منزله في بلدة عزون شرق المدينة.

في طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال أحياء وشوارع المدينة، واعتقلت المواطن تيسير الجابر ونجله عمار، من منطقة إسكان اكتابا.

في نابلس، أصيب شاب (19 عامًا) برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" خلال اقتحامها مخيم عسكر القديم في مدينة نابلس.

وااقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية بنابلس بعدد من الآليات العسكرية، وأطلقت الرصاص وقنابل الصوت باتجاه المواطنين.

وتصدى المقاومون في مخيمي بلاطة وعسكر للقوات المقتحمة بالرصاص والعبوات المتفجرة.

وقالت كتائب شهداء الأقصى، في بلاغ مقتضب إنها تخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم بلاطة، بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة.