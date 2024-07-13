الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة لليوم الـ 281 تواليًا

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 281 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، مخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، وضاربًا في عرض الحائط قرارات محكمة العدل الدولية ومواثيق حماية حقوق الإنسان.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لأبرز التطورات الميدانية خلال السّاعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره على عدة مناطق متفرقة في قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وإصابة آخرين.

في المحافظة الوسطى، ارتقى5 شهداء وأُصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "الراعي" في دير البلح وسط القطاع.

وأُصيب 7 مواطنين إثر قصف الاحتلال منزلاً لعائلة "عقل" في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما أُصيب 10 مواطنين جراء استهداف الاحتلال منزلًا لعائلة "حمدان" في شارع العشرين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال محيط شركة الكهرباء شمال النصيرات وسط قطاع غزة.

في خان يونس، استهدف طيران الاحتلال منزلاً بالقرب من محطة التحرير على مدخل بلدة عبسان الكبيرة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وارتقى شهيدان وأُصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلاً قرب الجامعة الإسلامية جنوب شرق مدينة خانيونس.

كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة شمال منطقة القرارة وسط قطاع غزة.

في مدينة غزة، واصلت مدفعية الاحتلال استهدافها لمحيط مفترق المغربي والطيران في شارع الثلاثيني بمدينة غزة.