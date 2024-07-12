شهادات حيّة.. الأورومتوسطي يوثق إعدامات ميدانية وبشاعات ارتكبها الاحتلال في حي تل الهوا بغزة

غزة/ فلسطين أون لاين

وثق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي فظائع مروعة بحق المدنيين الفلسطينيين خلال اقتحامه على مدار أربعة أيام لمناطق الأجزاء الغربية لمدينة غزة.

وأفاد الأورومتوسطي، في تقرير صحفي، أن طواقمه الميدانية تعمل على التحقق من تنفيذ قوات الجيش الإسرائيلي عمليات إعدام غير قانونية وجرائم قتل عمد دون مبرر للعديد من السكان، معظمهم من النساء، منهم الشقيقتان "ميسون يعقوب الغلاييني" و"أروى يعقوب الغلاييني"، وإصابة شقيقتهم “رفيدة يعقوب الغلاييني" التي تركت ليومين تنزف حتى الموت دون أن تسمح القوات الإسرائيلية للطواقم الطبية بالوصول إليها وإنقاذها.

وتلقى الأورومتوسطي معلومات أولية عن قتل الجيش الإسرائيلي مجموعة من المدنيين، بعضهم عائلات بكامل أفرادها الذين كانوا متواجدين، بعد مداهمة منازلهم، في منطقة "الصناعة" غربي مدينة غزة، عرف منهم "مصطفى أحمد زيدية"، والشقيقان "عماد خالد زيدية" و”محمود خالد زيدية"، و”أبو يوسف ناصر زيدية" و”فهمي لولو" والسيدة "جملات الشوا"، وابناها "أحمد ماهر البدري" و”سها ماهر البدري" إلى جانب ستة أفراد من عائلة "الخطيب" داخل منزلهم خلف الجامعة الإسلامية غرب غزة.

ووثقت طواقم الأورومتوسطي تعذيب الجيش الإسرائيلي "خالد درويش محمد زيدية" (58 عامًا)، وضربه ضربًا شديدًا أثناء حصاره قرابة 12 ساعة مع عدد من أقاربه في منزله القريب من منطقة "الصناعة" محور توغل الجيش فجر الإثنين الثامن من تموز/ يوليو.

وفي إفادته لطواقم الأورومتوسطي أفاد "خالد زيدية" بما يلي: "تبول (الجنود) ووضعوا القهوة على بولهم وأجبرونا على شربها. الأطفال والنساء كانوا يبكون وأجبروهم على الخروج، وبعدها بدؤوا بتعذيبنا وقيدونا، ومازالت آثار القيود علينا. ابن أخي مصطفى الذي قُتل كان يطلب فك قيود يده أو تخفيف القيد، وكان الجنود يرفضون ويضربونه في كل أنحاء جسده، فمن كان يحاول الكلام يقومون بضربه بوحشية."

وأضاف "وضع أحد الجنود ساقه فوق رأسي وأخذ يدوس عليها بكل قوة عدة مرات ثم ذهب ليعذب أحد آخر من بين 21 شخصًا موجودين، وعاد مرة أخرى. ابن أخي تورم وجهه وهو مريض قلب وآخر من ذوي الاحتياجات الخاصة تركوه يذهب مع النساء. وقف أحد الجنود فوقي وأنا مستلقي على بطني وبدأ يؤذيني ببسطاره وأنا أحاول تمالك نفسي وأصبر فبدأ بالقفز عدة مرات فوقي بوزنه الثقيل ويضغط بساقيه يريد تكسير عظامي."

وتابع "بعد ذلك تلقى الجنود اتصالًا وانسحبوا بعد أن أخبرني أحدهم أنه سيعود لي. لم نسمع أي صوت نهائيًا إلا صوتنا والجنود كانوا يكسرون زجاج الشبابيك من أحد البيوت، وأنا ظننت أنهم سيجبروننا على المشي على هذا الزجاج المكسر ولكن بعد انتهائهم من التكسير قاموا بإطلاق نار كثيف ثم انسحبوا وخرجوا وهم يهددونا بالقتل برصاص الكواد كابتر والقناصة."

في السياق أفادت سيدة طلبت عدم ذكر اسمها لطاقم الأورومتوسطي: "أطلق الجيش النار تجاه المنزل، فتحنا لهم ثم نزلنا بالراية، أجبروا الرجال على خلع ملابسهم واعتدوا عليهم أمامنا، ابني تعب، فضربوه، ونحن أجبرونا على النزوح دون أن ناخذ شيئا إلى جنوب قطاع غزة".

في هذه الأثناء وثق الأورومتوسطي إعادة الجيش الإسرائيلي تدمير مستشفى "أصدقاء المريض" للمرة الثانية، بعد أن كان أعيد ترميمه قبل نحو شهر لتقديم خدمات صحية سكان غزة. كما قصف الجيش الإسرائيلي عيادة "السلام" وهي المركز الصحي الوحيد في حي "الصبرة"، جنوبي مدينة غزة.

وإلى جانب تدمير وإحراق العديد من المنازل، أحدث الجيش الإسرائيلي دمارا واسعًا أيضا في مدارس وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في محيط منطقة "الصناعة"، في الفصول الدراسية خاصةً الطوابق الأرضية، وتدمير كل ما يتعلق بالأثاث المدرسي فيها.

ووفق مشاهدات ومتابعة فريق الأورومتوسطي، تواجه طواقم الإنقاذ صعوبات في انتشال الضحايا من تحت أنقاض المنازل والمباني التي استهدفها القصف الإسرائيلي، نتيجة عدم توفر المعدات اللازمة.

إلى ذلك تلقى الأورومتوسطي شهادات حول قيام قوات الجيش الإسرائيلي بعمليات سلب وسرقات واسعة من السكان ومنازلهم بما يشمل مقتنيات ثمينة وأموال عند اقتحامها تهجير ساكنيها قسرًا عنها أو لدى حرقها وتدميرها.

وبيّن المرصد الأورومتوسطي أنه وثق استمرار الجيش الإسرائيلي في سلب المصاغ الذهبية والأموال، سواء من المنازل التي داهمها، أو من السكان خلال إجبارهم على النزوح إلى جنوب وادي غزة، حيث كانوا يجبرون على ترك حقائبهم وكل أمتعتهم التي يستولي عليه الجنود، حيث باتت تلك العمليات تُمارس بشكل منهجي خلال اقتحام المناطق السكنية ومداهمة المنازل وشن حملات اعتقال عشوائية من داخلها بحق المدنيين.

وقال أفراد من عائلتي "خضير" و"جاد الله" لفريق الأورومتوسطي، إن قوات الجيش الإسرائيلي أقدمت على جمع ممتلكاتهم الشخصية في حقائب وسرقتها، وتخلل ذلك الاعتداء عليهم بالضرب واعتقال الذكور منهم قبل طرد النساء والأطفال لإجبارهم على النزوح إلى وسط قطاع غزة.

وذكر المرصد الأورومتوسطي أن الجيش الإسرائيلي أطلق عملية توغل بري وسط قصف مكثف بالصواريخ والقذائف في منطقة "الصناعة" استهدف فيها على نحو مباشر المقر الرئيسي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تعرضت لتدمير شبه كلي ومقرات عدة لجامعات مدمرة غرب غزة.

وجدد الأورومتوسطي مطالبته لجميع الدول بتحمل مسؤولياتها الدولية بوقف جريمة الإبادة الجماعية وحماية المدنيين في قطاع غزة، وفرض العقوبات الفعالة على إسرائيل، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها، بما يشمل التوقف الفوري عن عمليات نقل الأسلحة إليها، بما في ذلك تراخيص التصدير والمساعدات العسكرية، وإلا كانت هذه الدول متواطئة وشريكة في الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية.

ودعا المرصد الحقوقي، إلى تحقيق دولي شامل ومحايد في الجرائم والانتهاكات الجسيمة بحق السكان في قطاع غزة وممتلكاتهم من قبل قوات الجيش الإسرائيلي، والتي تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية مكتملة الأركان وقائمة بذاتها، وتلحق الدمار والأضرار الجسيمة بالمدنيين وسبل عيشهم بلا ضابط أو مبرر أو ضرورة عسكرية، واتخاذ إجراءات تضمن المساءلة والمحاسبة القانونية.

المصدر / الأورومتوسطي لحقوق الإنسان