الرّشق: محاولات نتنياهو لإضافة عناوين لم ترد في المقترحات السابقة تأكيد على مماطلته وتعطيله للاتفاق

غزة - فلسطين أون لاين

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس عزت الرشق، أن محاولات نتنياهو لإضافة عناوين لم ترد في أي مقترح من المقترحات السابقة يؤكد لأنه لا يزال يماطل لتعطيل الاتفاق

وقال الرشق، إن " محاولات نتنياهو المحمومة لإضافة عناوين ومطالب جديدة لم ترد في كل المقترحات السابقة المتداولة مع الوسطاء يؤكد أنه ما زال يتلكأ ويماطل ويبحث عما يعطل الاتفاق".

وأمس الخميس، أعلنت حماس، أنها لم تُبلغ حتى الآن من الوسطاء بأي جديد بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وأشارت حماس إلى أن الاحتلال يستمر في سياسة المماطلة لكسب الوقت بهدف إفشال جولة المفاوضات مثلما فعل سابقًا.



