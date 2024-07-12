أردوغان: مبادرات التعاون بين الناتو و"إسرائيل" لن تحظى بموافقة تركيا إلّا في هذه الحالة

غزة - فلسطين أون لاين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الخميس، إنه من غير الممكن استمرار علاقة الشراكة بين حلف شمال الأطلسي "الناتو" والحكومة "الإسرائيلية".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب مشاركته في جلسة "مجلس الناتو وأوكرانيا" التي عقدت على هامش قمة الناتو في العاصمة الأميركية واشنطن.

وشدد أردوغان على أن مبادرات التعاون بين حلف الناتو و"إسرائيل" لن تحظى بموافقة تركيا حتى يتم تحقيق السلام الشامل والمستدام في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف، "من غير الممكن استمرار علاقة الشراكة بين الناتو والإدارة الإسرائيلية التي تنتهك القيم الأساسية لتحالفنا".

وأوضح أن نتنياهو بسياساته التوسعية والمتهورة يُعرّض أمن المنطقة بأسرها للخطر.

وذكر الرئيس التركي أنه في جميع لقاءاته خلال قمة الناتو لفتُّ الانتباه إلى الفظائع المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في غزة.

وأشار إلى أن تركيا قدمت شكوى ضد "إسرائيل" إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي مع جنوب أفريقيا، مطالبًا الدول الأخرى بالانضمام إليها.

وذكر أن "إسرائيل" التي تحاكم بتهمة الإبادة الجماعية تواصل تجاهل تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي وأوامر محكمة العدل الدولية.