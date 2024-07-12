فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الجبهة الشعبية: ما نشرته مجلة "ذا لانست" يؤكد أن الاحتلال ارتكب جريمة العصر في غزة

أبرز تطورات اليوم الـ 280 من حرب "الإبادة الجماعية" على غزة

"محاولة فاشلة لتهويده".. إزالة اعتداءات الاحتلال في الحرم الإبراهيمي بالخليل

"وضعٌ مأساوي للغاية".. الدّفاع المدني يبدأ عملية انتشال الشّهداء من منطقتي تل الهوا والصّناعة بغزة

الجبهة الداخلية بحاجة إلى يدٍ من حديد

"أظهر إبداعًا حقيقيًا".. قراءة عسكرية في فيديو المقاومة بمعارك الشّجاعية

الاحتلال يعترف بمقتل جندي "إسرائيلي" في هجوم لحزب الله بطائرة مسيرة

"اعتقالات وحرق ممتلكات".. الاحتلال يواصل اقتحاماته في الضّفة الغربية

الأغذية العالمي: انهيار الصّحة والافتقار للغذاء يهددان حياة أطفال غزة

العثور على 60 شهيدًا في الشجاعية.. جيش الاحتلال أعطاهم الأمان للخروج ثم قام بإطلاق النار عليهم

ليبرمان يتنبأ بزوال"إسرائيل" عام 2026 لهذه الأسباب

12 يوليو 2024 . الساعة 12:12 بتوقيت القدس
...
غزة - فلسطين أون لاين

قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قاد "إسرائيل" إلى الدمار، ولا يعرف إدارة أي شيء يتعلق بالبلاد.

ونشرت صحيفة "معاريف" العبرية فحوى مقابلة مع ليبرمان، أكد فيها أن "إسرائيل" ستخنفي في حال استمر الائتلاف الحاكم والكنيست الحاليان عام 2026

وانتقد بشدة إدارة الحكومة الحالية للحرب على قطاع غزة وإخفاقها في منع هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأكد أن نتنياهو يسعى الآن فقط إلى ضمان بقائه في السلطة لأطول مدة ممكنة.

وأشار ليبرمان إلى أن "إسرائيل" تواجه ما وصفها بتهديدات وجودية، وتمر بأزمة متعددة الأبعاد، سياسية واقتصادية وأمنية، هي الأكبر منذ إنشائها، واصفًا  المستوى السياسي بـ"المريض".

واعتبر أن نتنياهو مسؤول إلى حد كبير عن هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، منوهًا إلى أن الهجوم لم يكن ليحدث  لو أن المسؤولين في الحكومة الحالية كانوا يفكرون "خارج الصندوق".

وفي وقت سابق، دعا ليبرمان حكومة نتنياهو إلى الرحيل، وقال إن التخلص من رئيسها يمثّل مكافأة "للإسرائيليين".

تويتر تويتر
#الحرب على غزة #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة