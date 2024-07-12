ليبرمان يتنبأ بزوال"إسرائيل" عام 2026 لهذه الأسباب

غزة - فلسطين أون لاين

قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قاد "إسرائيل" إلى الدمار، ولا يعرف إدارة أي شيء يتعلق بالبلاد.

ونشرت صحيفة "معاريف" العبرية فحوى مقابلة مع ليبرمان، أكد فيها أن "إسرائيل" ستخنفي في حال استمر الائتلاف الحاكم والكنيست الحاليان عام 2026

وانتقد بشدة إدارة الحكومة الحالية للحرب على قطاع غزة وإخفاقها في منع هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأكد أن نتنياهو يسعى الآن فقط إلى ضمان بقائه في السلطة لأطول مدة ممكنة.

وأشار ليبرمان إلى أن "إسرائيل" تواجه ما وصفها بتهديدات وجودية، وتمر بأزمة متعددة الأبعاد، سياسية واقتصادية وأمنية، هي الأكبر منذ إنشائها، واصفًا المستوى السياسي بـ"المريض".

واعتبر أن نتنياهو مسؤول إلى حد كبير عن هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، منوهًا إلى أن الهجوم لم يكن ليحدث لو أن المسؤولين في الحكومة الحالية كانوا يفكرون "خارج الصندوق".

وفي وقت سابق، دعا ليبرمان حكومة نتنياهو إلى الرحيل، وقال إن التخلص من رئيسها يمثّل مكافأة "للإسرائيليين".