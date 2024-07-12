الجبهة الشعبية: ما نشرته مجلة "ذا لانست" يؤكد أن الاحتلال ارتكب جريمة العصر في غزة

غزة - فلسطين أون لاين

قالت الجبهة الشعبية، اليوم الجمعة، إن ما نشرته مجلة "ذا لانست" يؤكد أن العدو الصهيوني ارتكب جريمة العصر في غزة.

ونشرت مجلة "ذا لانست" البريطانية العلمية الطبية معلومات صادمة، حيث تقدر أن عدد الشهداء في غزة قد تجاوز 186 ألفًا مباشرة أو غير مباشرة نتيجة لحرب الإبادة الصهيونية.

وأوضحت الجبهة الشعبية في تقرير لها، أن هذه الأرقام الكارثية تأتي في سياق انهيار الخدمات الصحية والطبية، مما يجعل هذه الجريمة من أكبر الجرائم الإنسانية المعاصرة التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة.

ووفقًا لتقديرات المجلة، فإن العدد الحقيقي للشهداء يُمثّل 7.9% من سكان غزة، مما يجعل هذه الحرب "جريمة العصر".

وأشارت الجبهة الشعبية إلى أنه رغم فظاعة هذه الأرقام المروعة، اكتفت المؤسسات الدولية بالبيانات والإحصاءات دون اتخاذ خطوات فعالة لوقف هذه الفظائع الإنسانية. مؤكدة أن هذا الصمت المطبق والدعم الأمريكي المباشر يُشكّل حصانةً للاحتلال الصهيوني، ويسمح له بالإفلات دائمًا من العقاب، والاستمرار في القتل الجماعي وتدمير كافة البنى التحتية الحيوية في غزة، بما في ذلك المشافي والمنازل السكنية.

وشددت على أن هذا التقرير ليس مجرد إحصاءات، بل هو إدانة صريحة للمجتمع الدولي الذي وقف متفرجًا أمام ارتكاب هذه الجرائم غير المسبوقة.

ودعت الأحرار في العالم والمؤسسات الدولية ذات الصلة إلى تَحّمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية، واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه المجازر الجماعية التي تُمٌثل جرائم حرب مكتملة الأركان.

وطالبت الجبهة الشعبية بمحاسبة القتلة والمسؤولين عن جرائم الحرب من القادة الصهاينة والغربيين في المحاكم الدولية.