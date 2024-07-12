"محاولة فاشلة لتهويده".. إزالة اعتداءات الاحتلال في الحرم الإبراهيمي بالخليل

غزة - فلسطين أون لاين

أعلن محافظ الخليل خالد دودين، صباح اليوم الجمعة، إزالة التعديات التي حاولت سلطات الاحتلال من خلالها تغيير معالم الحرم الإبراهيمي الشريف بسقف صحن الحرم بالحديد والاسمنت.

ودعا دودين المواطنين لتكثيف تواجدهم في الحرم والصلاة فيه، لمنع أي اعتداء أو ومحاولة من تغيير حقيقة الإسلامية الخالصة للحرم.

وشكر كافة أبناء شعبنا ومؤسساته الرسمية والأهلية على وقفتهم، التي كان لها الأثر في إيقاف هذا الاعتداء.

وأوضح مدير مديرية أوقاف الخليل،غسان الرجبي، أن الاحتلال شرع صباح اليوم بإزالة التعديات وما سقفه أمس على صحن المسجد الإبراهيمي بعد ضغوط فلسطينية ورفض واسع للانتهاك أمس.

وأشار الرجبي إلى أن مستوطنين بحماية الاحتلال قاموا بتغيير في معالم المسجد الإبراهيمي الشريف في البلدة القديمة بالمدينة، في إطار عملية التهويد المستمرة بحق المسجد الإسلامي التاريخي.

وذكر أن المستوطنين قاموا برفع قضبان حديدية تعلوها ألواح صاج حديد، وسقفوا الجزء المكشوف من صحن الإبراهيمي، في القسم المصادر من المسجد، وهو المتنفس الوحيد للإبراهيمي.

وأوضحت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، أن ما قام به الاحتلال من تسقيف صحن الحرم الإبراهيمي بألواح حديدية انتهاك واضح للمقدسات الإسلامية، وتجاوز واضح لطبيعة الحرم، وتغيير لمعالمه التاريخية والتراثية التي استمرت لقرون طويلة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"

وأضافت الوزارة أن هذه الانتهاكات، التي تأتي في سياق الحرب المسعورة التي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة، ما هي إلا تتابع لسلسلة من الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال يوميا داخل الحرم الإبراهيمي وخارجه "في خطوة يراد بها تحويله إلى كنيس يهودي خالص، ومنع المسلمين من إقامة صلواتهم فيه".