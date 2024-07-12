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بالفيديو "اعتقالات وحرق ممتلكات".. الاحتلال يواصل اقتحاماته في الضّفة الغربية

12 يوليو 2024 . الساعة 10:10 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الجمعة، حملة اقتحامات واعتقالات في مدن وقرى الضفة الغربية تخللها اعتقالات واعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال عدة منازل في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، ونفذت عملية مداهمة وتمشيط بين منازل المواطنين قرب محطة محروقات القرية.

في سلفيت، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قرية مردا شمال سلفيت، وداهمت ما يزيد عن 10 منازل، عرف منها منزل والد الأسير نعمان بشار خفش،و محمد عماد ديوك، وباهر معزوز سليمان، وحسن نصفت خفش، وأحمد سليمان.

في طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين إسلام سنيورة بعد مداهمة منزله في حي الأقصى بضاحية شويكة شمال طولكرم، وبسام شحرور من منزله في ضاحية ذنابة شرق المدينة.

في القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى باسل محمود من منزله في قرية العيساوية بالقدس المحتلة.

وأشعلت قوات الاحتلال النيران في مركبة خلال اقتحامها بلدة الرام بالقدس المحتلة.

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#الحرب على غزة #اقتحام الضفة الغربية #طوفان الأقصى

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