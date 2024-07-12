"أظهر إبداعًا حقيقيًا".. قراءة عسكرية في فيديو المقاومة بمعارك الشّجاعية

غزة - فلسطين أون لاين

كشف الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد ركن حاتم كريم الفلاحي، أن فيديو كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الذي بثته من قلب معارك حي الشجاعية شرق مدينة غزة يكشف إبداعها في التوثيق والتصوير كما أبدعت في القتال.

وبثت كتائب القسام اليوم الخميس فيديو بعنوان "الشجاعية.. صمود وإقدام" تضمن مشاهد من استهداف مقاتليها لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي وآلياته في حي الشجاعية، إضافة إلى رسالة طمأنة من أحد قادتها الميدانيين.

وقال الفلاحي، إن هذا المقطع النوعي يعطي صورة واضحة عن المعارك الضارية التي جرت خلال عملية الاحتلال في الشجاعية وخاصة في أيامها الأخيرة ويؤكد كل البيانات التي صدرت من قوى المقاومة وتم توثيقها بالصوت والصورة.

وأوضح أن هذه المشاهد تعطي دلالة واضحة على أن المقاومة خاضت معارك شرسة مع الاحتلال في الشجاعية واستطاعت أن تكبده خسائر كبيرة من خلال استخدام تكتيكات مختلفة ووسائل وأدوات وأسلحة مختلفة،

وأضاف، "تلك المقاطع تعكس جرأة المقاتلين وفاعلية منظومة القيادة والسيطرة والتخطيط".

وأظهر الفيديو جانبًا من الحياة اليومية للمقاومين، وعلّق الفلاحي قائلًا: "القسام بذلك أبدعت في جانب التوثيق والتصوير كما أبدعت في استخدام ما لديها من إمكانات وقدرات في تدمير القوات المتوغلة في الشجاعية وباقي مناطق القطاع".

ولفت إلى أن المقطع أظهر أيضًا عددًا كبيرًا من المدرعات المدمرة بشكل كامل، الأمر الذي يدل على تطور إمكانات الاستهداف لدى القسام، كما ظهرت مدرعات من طراز قديم، وذلك يعكس أيضًا نجاح المقاومة في تدمير عدد كبير من الآليات الحديثة التي اضطر معها الاحتلال للاستعانة بتلك الآليات القديمة.

وأكد الفلاحي أن ما أظهره المقطع من روح معنوية عالية لدى مقاتلي القسام، يبعث رسالةً تأكيدية بأن المقاومة قد حسمت أمرها في مسألة المواجهة بحتمية الاستمرار فيها والمطاولة والعمل على تكبيد قوات الاحتلال أكبر قدر ممكن من الخسائر، لإجباره على وقف العمليات والانسحاب.